Die Marienstatue in der Lützeler Maria-Hilf-Kapelle wird zu Festen in Gewänder gehüllt, die im Kosovo in den passenden liturgischen Farben genäht wurden. Dieser neue Glanz ist dem Engagement des Ehepaars Violeta und Daniel Lorenci zu verdanken.

Der Standort der Lützeler Wallfahrtskapelle Maria Hilf, heutzutage umtost vom Lärm der Bundesstraßen 9 und 416, ist seit drei Jahrhunderten das Ziel von Pilgergruppen. Generationen haben dort gebetet und die Nähe Gottes gesucht. Im Zentrum der Wallfahrtskapelle steht auf dem Altar ein sogenanntes Gnadenbild: eine Muttergottesstatue aus Holz, die aus dem 16. Jahrhundert stammt. Gemäß der Tradition wird eine solche Statue bekleidet mit unterschiedlichen Gewändern, die die jeweiligen Feste in den passenden liturgischen Farben symbolisieren. Im Aachener Dom wurde für das Gewand des Gnadenbilds vor mehreren Jahren sogar ein Wettbewerb ausgerufen. Etwas Neues sollte her.

Auch in Lützel gab es den Wunsch nach etwas Neuem. Allerdings nicht aus „modischen Gründen“, sondern vor allem, weil der Zahn der Zeit sichtbar an den Gewändern genagt hatte. Für frischen Glanz sorgen nun Kleider aus Letnica, einer katholischen Enklave in der Republik Kosovo, rund 2000 Kilometer von Koblenz entfernt. Dank des Engagements des Koblenzer Ehepaars Violeta und Daniel Lorenci fanden sie den Weg nach Lützel.

i 1905 wurde die Maria-Hilf-Kapelle in Lützel errichtet. Gegenwertig fahren an dieser Stelle täglich knapp 100.000 Fahrzeuge über die B9. Peter Karges

Violeta Lorenci, die zusammen mit ihren Eltern und den drei Geschwistern in den 1990er-Jahren nach Deutschland kam, hat bereits seit vielen Jahren eine besondere Beziehung zu der Lützeler Kapelle. „Meine Mutter kam in den 90er-Jahren immer wieder mit uns Kindern in die Kapelle, um hier zu beten. Wir waren damals in einer sehr schwierigen Lage, nicht nur, weil uns in Deutschland noch vieles fremd war, sondern vor allem, weil mein Vater unter schlimmen Magengeschwüren litt und die Ärzte ihm sagten, dies sei eine akute Vorstufe zum Krebs. Gottlob ist alles gut ausgegangen“, erinnert sich Violeta Lorenci. Diese besondere Beziehung zu der Kapelle ist seitdem nie abgebrochen. „Auch heutzutage komme ich gern her, weil ich hier Ruhe finde“, sagt sie.

Anfang des Jahres bemerkte sie dann, in welch schlechtem Zustand die Gewänder der Marienstatue waren. Nach Absprache mit der Pfarrgemeinde St. Petrus und St. Martinus entschloss sie sich, für einen Kleiderwechsel zu sorgen. Einer Bekannten aus Letnica, die sich auf diese Arbeiten versteht, teilte sie die Maße der Statue mit und bat sie, entsprechende Kleider anzufertigen – auf Kosten von Violeta Lorenci. Im Sommer trafen dann die kostbaren Stoffe ein, Blau für den Marienmonat Mai und weitere marianische Festtage, Lila für die Fastenzeit und Weiß für den Alltag. Dass die Kleider aus Letnica kommen, hat für Violeta Lorenci eine besondere Bedeutung, denn „hier empfing Mutter Teresa ihre Berufung“.

i "Mit Mut und Freude weiter" - diese Losung steht in der Vorhalle der Lützeler Wallfahrtskapelle Maria Hilf. Viele Pilger haben als Zeichen der Zustimmung ihre Namen darunter geschrieben. Peter Karges

Wesentlich älter als die 1905 errichtete Kapelle ist die Tradition als Wallfahrtsort. Sie reicht ins frühe 18. Jahrhundert zurück. „Ein Bauer soll damals auf seinem Weg von Koblenz in die Eifel hier von Räubern überfallen worden sein. Aus Dankbarkeit, dass er diesen Überfall überlebte, errichtete er dann hier einen Bildstock mit einem Marienbild“, erläutert Hans-Werner Seul, der seit vielen Jahren über die Lützeler Geschichte forscht. Aus der Eifel, dem Westerwald, dem Hunsrück und auch aus Koblenz selbst pilgerten in den darauffolgenden drei Jahrhunderten Zigtausende nach Maria Hilf. Einer der bekanntesten Pilger war Peter Friedhofen, der Gründer des Ordens der Barmherzigen Brüder, sagt Pfarrer Oliver Seis.

Der 46-jährige Geistliche, der seit zwei Jahren Pfarrer in Lützel, Neuendorf, Wallersheim und Kesselheim ist, möchte mit verschiedenen Aktionen die Tradition von Maria Hilf stärken. So gibt es unter anderem am 30. April, dem Vorabend zum katholischen Marienmonat Mai, ein „Diner en bleu“, und im Mai eine Prozession von Kesselheim nach Maria Hilf. Und außerdem kommen natürlich weiterhin Prozessionen aus der Eifel, dem Hunsrück und vom Westerwald dorthin. „Und für die Wallfahrer wollen wir als Gemeinde gute Gastgeber sein“, sagt Oliver Seis. In der Vorhalle zur Kapelle hat er auf eine Glaswand eine Losung geschrieben, die man nicht nur Pilgern, sondern allen Menschen wünschen möchte: „Mit Mut und Freude weiter.“ Etliche Besucher haben diese auf der Glaswand unterschrieben.