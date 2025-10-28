Fritz-Michel-Straße Neuendorf
Neue Gestaltung für gestärkte Nachbarschaft
Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, WohnBau-Prokurist Matthias Wollny (Mitte) und Stadtteilmanager Johannes Kuhl (rechts) informierten während eines Straßenfestes die Planungen zur Umgestaltung im Bereich der Fritz-Michel-Straße.
Wolfgang Lucke

Was braucht es, um das nachbarschaftliche Miteinander zu stärken? Das war die zentrale Frage der Bürgerbeteiligung zu Neugestaltung der Fritz-Michel-Straße in Neuendorf. Das aus den Antworten erarbeitete Konzept wurde nun vorgestellt. 

Neue Räume für gute Nachbarschaften sollen in der Fritz-Michel-Straße in Neuendorf entstehen. Nach einer Bürgerbeteiligung entstand ein Gestaltungskonzept, das jetzt im Rahmen eines kleinen Straßenfestes vorgestellt wurde.Die zentrale Frage lautete: Was braucht es, um das nachbarschaftliche Miteinander vor Ort zu stärken?

