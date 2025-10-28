Was braucht es, um das nachbarschaftliche Miteinander zu stärken? Das war die zentrale Frage der Bürgerbeteiligung zu Neugestaltung der Fritz-Michel-Straße in Neuendorf. Das aus den Antworten erarbeitete Konzept wurde nun vorgestellt.

Neue Räume für gute Nachbarschaften sollen in der Fritz-Michel-Straße in Neuendorf entstehen. Nach einer Bürgerbeteiligung entstand ein Gestaltungskonzept, das jetzt im Rahmen eines kleinen Straßenfestes vorgestellt wurde.

Die zentrale Frage lautete: Was braucht es, um das nachbarschaftliche Miteinander vor Ort zu stärken?