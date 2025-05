Was sich in einer Innenstadt wohl nie verändert, ist, dass sie sich immer wieder verändert. Die Schloßstraße in Koblenz ist aktuell das beste Beispiel dafür.

Neueröffnungen, Schließungen, Wandel: In der Koblenzer Schloßstraße hat sich zuletzt viel verändert und wird es sich auch in Zukunft. Vor allem im Abschnitt zwischen Viktoria- und Casinostraße gibt es Neues. Was genau? Und was bedeutet das für die Zukunft der Schloßstraße?

Seit rund einem halben Jahr ist Gina Neyses die neue Managerin des sogenannten Business–Improvement-District (BID) in der Schloßstraße. Die Initiative hat das Ziel, die Attraktivität der Schloßstraße als Einkaufs- und Flaniermeile zu steigern. Neyses ist auf diesem Weg eine wichtige Ansprechpartnerin und behält die Entwicklungen in der Straße genau im Blick. Die jüngsten und anstehenden Veränderungen sieht Neyses „sehr positiv“ – vielleicht auch, weil sie ganz verschiedene Sparten betreffen, wie ein Überblick zeigt:

i BID-Managerin Gina Neyses Katrin Steinert

1 Neues Fitnessstudio: Mitte März hat in der Schloßstraße 18 das Fitnessstudio Basic Fit eröffnet. Zuvor war das Einrichtungshaus Wernecke in den Räumlichkeiten angesiedelt. Das neue Studio ist in sechs Bereiche unterteilt, in denen man etwa Cardio- und Krafttraining oder auch virtuelles Radfahrtraining machen kann. Basic Fit ist eine Fitnessstudio-Kette aus den Niederlanden, die auch im Westen Deutschlands einige Standorte betreibt. Eine Sprecherin der Kette teilt auf Anfrage unserer Redaktion zum Start des Studios mit: „Unser Club in Koblenz hat derzeit eine solide Zahl von registrierten Mitgliedern, was unsere Erwartungen bisher erfüllt.“

i Das neue Fitnessstudio Basic Fit in der Koblenzer Schloßstraße Matthias Kolk

2Neues Ärztehaus: Menschen in die Straße lotsen wird eines Tages mit Sicherheit auch das neue Ärztehaus, das derzeit in der Schloßstraße 16 gebaut wird. Einzugsbereit sein soll das fünfgeschossige Gebäude nach Auskunft des zuständigen Bauunternehmens Cobau im ersten Quartal 2026. Zurzeit erfolgen Dämmungsarbeiten an der kernsanierten Frontseite, der hintere Bereich des Hauses wurde schon vor einiger Zeit abgerissen und neu gebaut.

i Das Gebäude in der Schloßstraße 16 wird aktuell kernsaniert und soll in Zukunft ein Ärztehaus sein. Matthias Kolk

3 Kodi schließt: Schräg gegenüber des Ärztehauses kündigen Plakate an den Schaufenstern des Haushaltswaren-Discounters Kodi schon seit Längerem an, dass die Filiale in der Schloßstraße bald schließen wird. Grund ist, dass die in der Krise befindliche Kodi Diskontläden GmbH ihr Filialnetz deutlich einschrumpft. In Koblenz endet der Mietvertrag der Kodi-Filiale offiziell am 30. Juni, teilt BID-Managerin Gina Neyses mit. „Es könnte natürlich auch sein, dass sie schon vorher schließt.“ Gespräche für einen Nachmieter laufen laut Neyses, final entschieden sei aber noch nichts.

i Der Haushaltswaren-Discounter Kodi schließt seine Filiale in der Schloßstraße. Matthias Kolk

4Neues Restaurant: Schon vor einigen Monaten hat das italienische Restaurant Il Mulino in der Schloßstraße dicht gemacht. In die frei gewordene Fläche wird wieder ein Restaurant einziehen, diesmal mit japanischer Küche. Bei Miso Ramen soll es künftig traditionell zubereitete japanische Nudelsuppen geben. Wann das Restaurant eröffnet, ist noch unklar. Wer an dem Haus in der Schloßstraße vorbeigeht, kann aktuell noch Geräusche von Renovierungsarbeiten wahrnehmen, die hinter dem großen Ankündigungsplakat stattfinden.

i Ins ehemaligen Restaurant Il Mulino zieht das japanische Restaurant Miso Ramen ein. Darauf weisen zumindest Plakate hin. Matthias Kolk

5Neuer Lebensmittelmarkt: Obst, Fleisch, Haushalts- und Lebensmittel bietet der neue Supermarkt Zam Zam von Naser Ahmadi in der Schloßstraße 37 an. Das Geschäft übernommen hat Ahmadi bereits vor mehr als zwei Jahren, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Vorher war dort „Das unmögliche Kaufhaus“ (DuK) angesiedelt, deren Logo auch noch außen am Laden hängt. Mit dem neuen Namen ist Ahmadi offiziell Ende Februar an den Start gegangen, ungefähr zu dieser Zeit wurde sein Laden um eine Fleischtheke im hinteren Bereich erweitert. Der Name Zam Zam soll bald auch außen an der Fassade stehen, kündigt Ahmadi an.

i Naser Ahmadi betreibt das Geschäft Zam Zam in der Schloßstraße. Vor wenigen Wochen hat er den Laden um eine Fleischtheke erweitert. Matthias Kolk

Gina Neyses sagt dazu, dass aktuell viel Bewegung in der Schloßstraße ist: Im ersten Moment seien viele Baustellen vielleicht nicht schön für das Ambiente, allerdings müsse man das Ziel im Blick behalten: mehr Attraktivität für die Straße und mehr Passanten in der Straße. Ob die vielen neuen Projekte hierzu beitragen, wird Neyses in Zukunft sicher im Blick behalten.