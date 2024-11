Kunde ärgert sich über fehlenden Service der Post in Arenberg Neue Filiale in Arenberg, aber keine Schließfächer mehr: Kunde ärgert sich über fehlenden Service der Post 24.10.2024, 06:00 Uhr

i Von außen ist bei der Postfiliale in der Bell Oil Tankstelle in Arenberg noch nicht ersichtlich, dass sich dort seit Kurzem eine Postfiliale versteckt. Ein Hinweisschild soll noch angebracht werden, kündigte ein Sprecher der DHL-Group an. Matthias Kolk. Matthias Kolk

In der alten Filiale in der Pfarrer-Kraus-Straße 99 gab es sie noch, die Postfachanlage - nun aber nicht mehr. Das kommt nicht so wirklich gut an.

Seit dem 7. Oktober gibt es im Koblenzer Stadtteil Arenberg wieder eine Postfiliale. In der Bell Oil Tankstelle kann man jetzt zum Beispiel Briefmarken kaufen, Pakete versenden oder Retouren abgeben. Was es im Vergleich zur Postfiliale in der Pfarrer-Kraus-Straße 99, die Ende Juli geschlossen wurde, nicht mehr gibt, ist die Postfachanlage.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen