Neue Ellinger Höhe: Infos locken viele Interessierte an

Die Räume in der ehemaligen Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe waren schnell gefüllt: Viele Interessierte sind der Einladung gefolgt, sich über das Großprojekt Ellinger Höhe informieren zu lassen. Dort sollen 800 Wohneinheiten entstehen.
Mit einem so großen Andrang hatte wohl niemand gerechnet. Schnell füllten sich die Räumlichkeiten in der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Niederberg. Gleich zum Start um 15 Uhr war klar, dass die Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema „Neue Ellinger Höhe” auf größtes Interesse stieß.