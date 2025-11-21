Weiteres Wohngebiet in Koblenz Neue Ellinger Höhe: Infos locken viele Interessierte an Wolfgang Lucke 21.11.2025, 15:16 Uhr

i Das Projekt Neue Ellinger Höhe soll 800 Wohneinheiten für bis zu 2000 Menschen aufnehmen können. Modelle zeigen, wie die Häuser angeordnet sein sollen. Wolfgang Lucke

Die Räume in der ehemaligen Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe waren schnell gefüllt: Viele Interessierte sind der Einladung gefolgt, sich über das Großprojekt Ellinger Höhe informieren zu lassen. Dort sollen 800 Wohneinheiten entstehen.

Mit einem so großen Andrang hatte wohl niemand gerechnet. Schnell füllten sich die Räumlichkeiten in der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Niederberg. Gleich zum Start um 15 Uhr war klar, dass die Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema „Neue Ellinger Höhe” auf größtes Interesse stieß.







