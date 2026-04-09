Dieser Tage sticht in Koblenz plötzlich jemand aus einer Gruppe heraus auf einen 30-Jährigen ein, der mit einem Freund vom Altlöhrtor in Richtung Zentralplatz geht. Als das Opfer flieht, sticht ein Täter erneut von hinten zu. Neue Details zum Fall.
Lesezeit 1 Minute
Ein sonniger Tag in Koblenz, zwei Freunde, 30 und 26 Jahre alt, gehen in der Koblenzer Innenstadt vom Altlöhrtor in Richtung Zentralplatz. Gegen 17 Uhr sind sie auf Höhe des C&A unterwegs, als der 30-Jährige plötzlich mit einem Messer attackiert wird.