Tatverdächtige sind 16 bis 18 Neue Details zu Messerangriff am Koblenzer Zentralplatz Katrin Steinert 09.04.2026, 13:59 Uhr

i Zwei Männer sind in Koblenz auf dem Weg zum Zentralplatz, als einer von ihnen auf Höhe des C&A (Gebäude links) mit einem Messer angegriffen wird. Auf Anfrage erfährt unsere Redaktion Details zu dem Angriff. Alexej Zepik

Dieser Tage sticht in Koblenz plötzlich jemand aus einer Gruppe heraus auf einen 30-Jährigen ein, der mit einem Freund vom Altlöhrtor in Richtung Zentralplatz geht. Als das Opfer flieht, sticht ein Täter erneut von hinten zu. Neue Details zum Fall.

Ein sonniger Tag in Koblenz, zwei Freunde, 30 und 26 Jahre alt, gehen in der Koblenzer Innenstadt vom Altlöhrtor in Richtung Zentralplatz. Gegen 17 Uhr sind sie auf Höhe des C&A unterwegs, als der 30-Jährige plötzlich mit einem Messer attackiert wird.







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