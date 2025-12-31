Neue Bewegungsschule von Krieger eröffnet in Koblenz

Die neue Geh- und Bewegungsschule von Krieger in Koblenz ist mehr als ein reines Sanitätshaus. Wer Probleme beim Bewegen hat, kann hier auf der Suche nach Hilfe fündig werden.
Ein sogenannter „One-Stop-Shop” ist in großzügigen Räumlichkeiten von insgesamt 600 Quadratmetern in der Neversstraße 1-5 in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs entstanden. Der seit Jahrzehnten in Koblenz bekannte Gesundheitsversorger Krieger eröffnet in zentraler Lage die „Krieger Geh- und Bewegungsschule”.