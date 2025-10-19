Schutz für Rettungskräfte Neue Ausrüstung für Feuerwehr der VG Weißenthurm 19.10.2025, 11:00 Uhr

i Wenn es brennt, sind sie zur Stelle: die Freiwilligen Feuerwehren. Damit die Ehrenamtler dabei auch gut geschützt sind, braucht es spezielle Kleidung. In der VG Weißenthurm ist es an der Zeit, diese Schutzbekleidung zu erneuern. (Symbolfoto) Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Rund 800 Einsätze im Jahr hinterlassen Spuren: Die Jacken und Hosen der Freiwilligen Feuerwehr der VG Weißenthurm sind in die Jahre gekommen. Eine neue, moderne Schutzkleidung muss her. Was geplant ist.

Der Kampf mit dem Feuer hinterlässt Spuren: Einsatz um Einsatz tragen dazu bei, dass die Schutzkleidung verschleißt. Bei der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm muss nun Ersatz her. Die VG rechnet dabei mit einem deutlich höheren Bedarf an Schutzbekleidung als in den Vorjahren.







