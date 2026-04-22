Sport in Koblenz-Oberwerth
Neubau der Stadion-Tribüne: Bund gibt 8 Millionen Euro 
Die Haupttribüne des Stadions Oberwerth soll komplett erneuert werden.
Die Haupttribüne des Stadions Oberwerth soll komplett erneuert werden.
Peter Karges

Aus einem Förderprogramm erhält Koblenz 8 Millionen Euro, um die Tribüne des Stadions Oberwerth zu erneuern. Die hiesigen Bundestagsabgeordneten freuen sich, auch wenn der Neubau am Ende viel mehr kosten dürfte. Und: Auch nach Dieblich gehen Mittel.

Lesezeit 2 Minuten
In den Neubau der Haupttribüne des Stadions Oberwerth fließen 8 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am Mittwoch darüber entschieden, dass das sanierungsbedürftige Stadion vom Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ profitiert.

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