Sport in Koblenz-Oberwerth Neubau der Stadion-Tribüne: Bund gibt 8 Millionen Euro Peter Meuer 22.04.2026, 16:00 Uhr

i Die Haupttribüne des Stadions Oberwerth soll komplett erneuert werden. Peter Karges

Aus einem Förderprogramm erhält Koblenz 8 Millionen Euro, um die Tribüne des Stadions Oberwerth zu erneuern. Die hiesigen Bundestagsabgeordneten freuen sich, auch wenn der Neubau am Ende viel mehr kosten dürfte. Und: Auch nach Dieblich gehen Mittel.

In den Neubau der Haupttribüne des Stadions Oberwerth fließen 8 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am Mittwoch darüber entschieden, dass das sanierungsbedürftige Stadion vom Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ profitiert.







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