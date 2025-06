Seit mehr als zwei Jahren laufen die Arbeiten in Koblenz am Jahrhundertbauprojekt der Stadt. Die Rede ist vom Neubau der Pfaffendorfer Brücke über den Rhein. Den aktuellen Stand der Dinge können sich Bürger demnächst anschauen.

i Rund um den Neubau der Pfaffendorfer Brücke wird es am 28. Juni einen Brückeninfotag am Baubüro in der Emser Straße in Koblenz geben. Andreas Egenolf. Stadt Koblenz

Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist bisher das Jahrhundertbauprojekt für die Stadt Koblenz. Seit Januar 2023 laufen deutlich sichtbar die Arbeiten am, im und über dem Rhein auf Hochtouren. Viele Bürger interessieren sich für den Baufortschritt. Um diesem Interesse gerecht zu werden, hat das Tiefbauamt der Stadt Koblenz gemeinsam mit der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Führungen über die Baustelle angeboten.

Das städtische Tiefbauamt und die Pressestelle bieten nunmehr gemeinsam am Samstag, 28. Juni, von 9 bis 16 Uhr einen Brückeninfotag am Baubüro der Pfaffendorfer Brücke (nähe Emser Straße 32B) an. Neben Videos und Visualisierungen zum Bauverlauf, die im Baubüro gezeigt werden, stehen auch Ansprechpartner vor Ort für Rückfragen zum Projekt zur Verfügung. Darüber hinaus werden insgesamt neun kostenlose Führungen um 9, 9.30, 10, 11, 11.30, 12, 13, 13.30 und 14 Uhr angeboten, bei denen Experten des Tiefbauamtes der Stadt über die Brückenbaustelle führen.

Die Baustelle für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke selbst ist an diesem Tag nicht frei zugänglich, sondern kann nur im Rahmen von Führungen betreten werden. Anmeldungen dazu sind ab Dienstag, 17. Juni, 10 Uhr, unter koblenz-baut.de/brueckentag oder unter Telefon 0261/1291319 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Baustellenführungen sind nicht barrierefrei. Es ist auf festes Schuhwerk zu achten. Zudem wird gebeten, eine Warnweste und einen Helm möglichst mitzubringen.

Der Besuch des Baubüros am Samstag, 28. Juni, ist dagegen ohne Voranmeldung möglich. Parkmöglichkeiten stehen in der Nähe des Baubüros auf dem Jahnplatz in Pfaffendorf oder auf der anderen Rheinseite auf dem Parkplatz am Weindorf oder der Tiefgarage der Rhein-Mosel-Halle zur Verfügung. Am Baubüro selbst kann nicht geparkt werden.