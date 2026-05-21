Wege-Baustelle in Niederfell
Neubau der Fischtreppe in Lehmen birgt Schwierigkeiten
An der Schleuse in Lehmen ist eine neue Fischtreppe in Planung.
An der Schleuse in Lehmen ist eine neue Fischtreppe in Planung.
David Ditzer

Seit Jahren soll bei der Staustufe in Lehmen eine Fischtreppe entstehen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache – Testbohrungen stehen in einem Hang an. Allerdings muss dafür erst noch eine Straße ertüchtigt werden. Welche Baustelle nun kommt.

Lesezeit 2 Minuten
Damit Fische problemlos die Stauanlagen in der Mosel passieren können, gibt es sogenannte Fischtreppen. An der Staustufe in Lehmen sollte schon vor vielen Jahren eine neue Fischtreppe realisiert werden, jetzt stehen Erkundungsbohrungen an. Diese sollen in einem Hang bei Niederfell oberhalb der B49 stattfinden.

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