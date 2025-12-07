Günstig wohnen in Koblenz Neubau an der Christuskirche: 18 Appartements entstehen Doris Schneider 07.12.2025, 09:36 Uhr

i So sieht das fertige Haus neben der Koblenzer Christuskirche nach einer Visualisierung des Neuwieder Architekten Ralph Schulte aus. Ralph Schulte

Bis vor ein paar Jahren war direkt an der Koblenzer Christuskirche eine Art Wohnheim für psychisch kranke Erwachsene – doch das Haus war marode, ein Umzug der Bewohner in einen Neubau in Horchheim nötig. Nun wird das Haus abgerissen und neu gebaut.

Der Bauzaun verrät, dass an der Koblenzer Christuskirche etwas passiert: Ein altes Haus wird abgerissen, ein neues gebaut. Schon Ende 2026 soll es fertig sein, berichtet Werner Bleidt, Vorstand der Stiftung Bethesda, die das Haus baut. Dann könnten 18 Menschen hier in wirklich preisgünstige Wohnungen einziehen.







