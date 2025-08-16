Ein Ort der Begegnung zwischen Mensch und Tier – das soll das neue Katzencafé im Koblenzer Tierheim sein. Unsere Zeitung fragt bei Tierheim Leiterin Kristin Höfer nach, was die Besucher erwartet.

Gemütlich eine Tasse Kaffee trinken und dabei mit niedlichen Katzen schmusen – das geht neuerdings im Koblenzer Tierheim. Janas Katzencafé heißt der gemütliche Raum, in dem die Begegnung von Mensch und Tier im Vordergrund steht, wie Tierheimleiterin Kristin Höfer erklärt.

Als erstes Tierheim in ganz Deutschland verfolge sie dieses Konzept. Dabei betont Höfer, dass es nicht um Profit gehe, weshalb der Kaffee nur einen Euro kostet. „Tiere brauchen Menschen, und Menschen brauchen Tiere“, sagt sie. Das Café soll diese Zusammenkunft ermöglichen. „Besonders für ältere Menschen, die ansonsten vielleicht alleine Kaffee trinken müssen, ist das eine Gelegenheit auch andere Leute zu treffen“, führt die Leiterin aus. Zusätzlich werde dabei natürlich der Tierschutzgedanke transportiert.

Janas Katzencafé hat, abgesehen von Mittwoch und Sonntag, die ganze Woche von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0261/40 63 80 ist erforderlich.