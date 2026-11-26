Spuren der Erinnerung Naturbad in Koblenz-Stolzenfels verfällt zum Lost Place Katrin Steinert 26.11.2026, 18:00 Uhr

i Ein roter Rutschelefant steht verlassen zwischen alten Becken. Hier im Naturbad in Koblenz-Stolzenfels ist schon seit Jahren niemand mehr geschwommen. Katrin Steinert

Das Naturbad in Koblenz-Stolzenfels ist ein Ort, an dem seit Jahren Kröten und Molche regieren. Einst lebte hier der Koblenzer Kurt Isola samt Familie. Nun kehrt der ehemalige Pächter zurück. Ein Besuch im Lost Place.

Als der Koblenzer Kurt Isola an diesem sonnigen Novembermorgen einen kleinen Weg zum Naturbad Stolzenfels geht, das oben im Wald liegt, raschelt das Laub unter seinen Füßen. Im Inneren des 67-Jährigen raschelt es auch: Das verlassene Naturbad war einst sein Zuhause.







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