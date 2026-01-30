Karneval in Koblenz Narrenzunft Grün-Gelb feiert auf der Karthause 30.01.2026, 10:30 Uhr

i Bei den Grün-Gelben auf der Karthause zeigen auch schon die Jüngsten ihr Können auf der Bühne. Franziska Löcher

Gelbe Minions stürmen die Bühne, Wölfe tanzen über die Bühne und eine Halle ist aus dem Häuschen: Die Karnevalsveranstaltungen der Narrenzunft Grün-Gelb stellte eindrucksvoll unter Beweis, wie lebendig der Karneval auf der Karthause ist.

Ein ganzes Wochenende hat die Narrenzunft Grün-Gelb auf der Karthause den Karneval gelebt und mit einem abwechslungsreichen Programm Jung und Alt unterhalten.Den Auftakt machte die große Prunksitzung in einer ausverkauften Halle. Mit dem feierlichen Einzug des Fanfarenzugs der Karthause sowie aller aktiven Mitglieder wurden die Gäste durch Präsident Roland Hillebrand nebst Vize- und Ehrenpräsident Udo Hartmann herzlich begrüßt. Das diesjährige ...







