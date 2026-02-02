Karneval in Koblenz Narrenzunft Gelb-Rot lässt die Rhein-Mosel-Halle beben Martin Ingenhoven 02.02.2026, 14:38 Uhr

i Ausgelassene Stimmung herrschte bei den Gelb-Roten Narren am Sonntag in der Rhein-Mosel-Halle. Martin Ingenhoven

Ausgelassen wurde auf der Sitzung der Narrenzunft Gelb-Rot getanzt, gesunden und gefeiert. Mit auf der Bühne dabei waren auch bekannte Gesichter, wie Bernd Stelter.

Fest in gelb-roter Narrenhand war am Sonntagabend die Rhein-Mosel-Halle. Kein Wunder, schließlich beging die Narrenzunft Gelb-Rot ihren ersten großen Sessionshöhepunkt: die eigene Sitzung in der Rhein-Mosel-Halle. Für die gut fünfstündige Show setzten die Narren auf eine bunte Mischung aus karnevalistischen Eigengewächsen und eigens engagierten Künstlern, zu denen teilweise langjährige närrische Bande bestehen.







Artikel teilen

Artikel teilen