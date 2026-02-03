K.K. Funken „Rot-Weiß“ : Narren feiern ausgelassen bei Trockensitzung in Koblenz
Trockensitzung – das bedeutet, jeder bringt seine eigene Verpflegung mit. In Koblenz war sie wieder einmal ein voller Erfolg. Und: Die K.K. Funken „Rot-Weiß“ feierten hier ihren 90. Geburtstag.
Mit Körben und Taschen bepackt trudelten am Freitagabend die Gäste an der Rhein-Mosel-Halle ein. Denn hier fand am Freitag die große Trockensitzung der K.K. Funken „Rot-Weißt“ statt. Trockensitzung, das heißt: Selbstverpflegung. Die Jecken packten auf ihren Plätzen also ihre Getränke und mehr aus, bevor das närrische Programm losging.