Wie soll sie heißen?
Namenswettbewerb für neue Brücke in Koblenz gestartet
Die neue Geh- und Radwegbrücke soll künftig die Stadtteile Rauental und Goldgrube verbinden. Was jetzt noch fehlt, ist ein Name,
Die neue Geh- und Radwegbrücke soll künftig die Stadtteile Rauental und Goldgrube verbinden. Was jetzt noch fehlt, ist ein Name, dafür startet die Stadt Koblenz einen Namenswettbewerb, bei dem Bürgerinnen und Bürger eigene Vorschläge einreichen können.
Thorsten Wagner/ onemorepicture

In einigen Monaten soll die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Bahngleise zwischen den Koblenzer Stadtteilen Goldgrube und Rauental fertig sein. Bis dahin soll auch ihr Name feststehen. Ideen für diesen können Bürger jetzt einreichen.

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Wie soll die neue Geh- und Radwegebrücke zwischen dem Rauental und der Goldgrube heißen? Hierzu hatte die Stadt vor einigen Wochen einen Namenswettbewerb angekündigt. Dieser ist nun gestartet, wie die Stadt mitteilt.Über zwölf Bahngleise verläuft die neue Geh- und Radwegebrücke, die die zwei Stadtteile von Koblenz miteinander verbinden soll.

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