Einsatz in Koblenz
Nahe der B9: Feuerwehr ist zu Großbrand ausgerückt
Hohe Flammen steigen aus dem Gebäude neben der B9 in Koblenz heraus.
Gegen 21 Uhr kam die Alarmierung, alle drei Wachen der Feuerwehr Koblenz sind im Einsatz: In der Nähe von Globus an der B9 brennt es.

Blaulicht ist zu sehen und hohe Flammen nahe der B9 in Koblenz: Auf einem Video, das unserer Zeitung vorliegt, sieht man einen Gebäudebrand in der Nähe des Globus-Einkaufsmarktes in Koblenz-Bubenheim. Hohe Flammen schlagen aus einem Gebäude heraus.„Die Feuerwehr Koblenz befindet sich derzeit im Industriegebiet in Koblenz-Bubenheim bei einem bestätigten Gebäudebrand“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecherin Franziska Zimmer in einer Erstmeldung.

