Einsatz in Koblenz Nahe der B9: Feuerwehr ist zu Großbrand ausgerückt Doris Schneider

Katrin Steinert 16.10.2025, 21:42 Uhr

i Hohe Flammen steigen aus dem Gebäude neben der B9 in Koblenz heraus. Katrin Steinert/Screenshot

Gegen 21 Uhr kam die Alarmierung, alle drei Wachen der Feuerwehr Koblenz sind im Einsatz: In der Nähe von Globus an der B9 brennt es.

Blaulicht ist zu sehen und hohe Flammen nahe der B9 in Koblenz: Auf einem Video, das unserer Zeitung vorliegt, sieht man einen Gebäudebrand in der Nähe des Globus-Einkaufsmarktes in Koblenz-Bubenheim. Hohe Flammen schlagen aus einem Gebäude heraus.„Die Feuerwehr Koblenz befindet sich derzeit im Industriegebiet in Koblenz-Bubenheim bei einem bestätigten Gebäudebrand“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecherin Franziska Zimmer in einer Erstmeldung.







