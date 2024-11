Hunde in Koblenz gefährdet Nagelköder ausgelegt: Mann zu Geldstrafe verurteilt 15.11.2024, 11:00 Uhr

i Solche mit Nägeln gespickte Köder hat ein Koblenzer ausgelegt. Nun stand er vor Gericht. Polizei Koblenz

Großer Schreck für Hundebesitzer: Im Frühjahr und Sommer waren in Koblenz mit Nägeln gespickte Wurststücke aufgefunden worden. Der Täter wurde gestellt – nun stand er vor Gericht. Und es gibt neue gefährliche Köder.

In kleine Wurststücke waren die Nägelchen reingesteckt, die im Januar, Februar und im Juli in Koblenz gefunden wurden. Hundebesitzer lebten in Angst um das Leben ihrer Tiere. Der Täter, ein 71-Jähriger, konnte dann von der Polizei quasi auf frischer Tat ertappt werden.

