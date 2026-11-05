Bis zuletzt bleibt der Name des Geehrten ein streng gehütetes Geheimnis. Die Verleihung des Närrischen Posthorns hat eine lange Tradition bei der Koblenzer Narrenzunft Gelb-Rot. Warum Geehrte ausgerechnet ein Posthorn bekommen.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Narrenzunft „Gelb-Rot“ am Donnerstag, 5. November, ihr Närrisches Posthorn verleiht, fügt sich der Geehrte in eine lange Reihe von Persönlichkeiten ein, denen die bronzene Plastik jährlich überreicht wird. Gute Karten haben dabei Vertreter aus Politik und Wirtschaft.