Karnevalstradition in Koblenz Närrisches Posthorn: Ein Geheimnis bis zum Schluss Alexander Thieme-Garmann 05.11.2026, 10:00 Uhr

i Ein Blick zurück in den Januar 2026: Edgar Friedrich (links) verliest die Urkunde zur Verleihung des Närrischen Posthorns an Jürgen Jung. Martin Ingenhoven

Bis zuletzt bleibt der Name des Geehrten ein streng gehütetes Geheimnis. Die Verleihung des Närrischen Posthorns hat eine lange Tradition bei der Koblenzer Narrenzunft Gelb-Rot. Warum Geehrte ausgerechnet ein Posthorn bekommen.

Wenn die Narrenzunft „Gelb-Rot“ am Donnerstag, 5. November, ihr Närrisches Posthorn verleiht, fügt sich der Geehrte in eine lange Reihe von Persönlichkeiten ein, denen die bronzene Plastik jährlich überreicht wird. Gute Karten haben dabei Vertreter aus Politik und Wirtschaft.







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