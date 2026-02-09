Sitzung der Heimatfreunde Lay Närrisches Brauchtum auf hohem Niveau gefeiert Erwin Siebenborn 09.02.2026, 13:49 Uhr

i Als Funkenmariechen fühlen sich die ehemaligen Sitzungspräsidenten Thomas Flöck (links) und Bernd Nonninger bei der Layer Kappensitzung sichtlich in ihrem Element. Erwin Siebenborn

Mit gekonnten Tänzen, fetziger Musik und viel Lokalkolorit überzeugt die Halbtrockensitzung der Layer Heimatfreunde in der Legiahalle. Dabei ist das beliebte Männerballett Weinbergschnecken nach 17 Jahren ein letztes Mal auf der Bühne zu sehen.

„Es die Stroß och noch em Bau, en Lay versäumt mo kein Olau“, lautet das diesjährige Motto der Layer Fassenacht in Anspielung auf die lange Sperrung der B49. „Jetzt erst recht“ wird das närrische Brauchtum im Moselstadtteil wie gewohnt auf hohem Niveau gefeiert.







