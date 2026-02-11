Koblenzer Kindersitzung
Närrischer Nachwuchs steht im Rampenlicht
Die Showtanzgruppe der GKKG stürmte unter dem Motto „Die Kids- und Junioren der Gruuße starten die Raketen – Die Reise ins All beginnt“ die Bühne der Kufa.
Leon Bauer

Tolle Tänze, der Auftritt gekrönter Häupter und ein Hauch von Magie: In ein närrisches Kinderparadies hat sich die Kufa bei der Kinder- und Jugendsitzung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft und des Alt-Herren-Corps verwandelt. 

Fröhliches Lachen, bunte Kostüme und jede Menge Applaus – bei der Kinder- und Jugendsitzung (Kokijus) der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft (GKKG) und des Alt-Herren-Corps (AHC) stand der närrische Nachwuchs im Rampenlicht. Dabei verwandelte sich die Kulturfabrik in Lützel in ein närrisches Kinderparadies.

