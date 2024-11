AKK-Vorstellung der Tollitäten für die Session 2024/2025 im Koblenzer Rathaus Närrische Herrscher kommen aus Moselweiß: Vorstellung von Prinz Lars und Confluentia Kim Dirk Förger 23.10.2024, 18:00 Uhr

i Mit Prinz Lars (Mitte, dunkle Hose) und Confluentia Kim (weiß-rotes Kleid) werden in der kommenden Saison zwei waschechte Schängel die Geschicke in der Rhein-Mosel-Stadt leiten. Unterstützt wird das Duo von ihren Paginnen (weißes Sakko), dem Hofstaat und dem restlichen Gefolge. Foto: Dirk Förger Dirk Förger

Bald beginnt sie wieder, die fünfte Jahreszeit. Wer in der kommenden Session die Geschicke der Narren in Koblenz leiten wird, steht bereits fest: Im Rathaussaal der Stadt Koblenz wurden Prinz und Confluentia offiziell vorgestellt.



Zwei waschechte Schängel, die noch dazu in Moselweiß aufgewachsen sind, werden in der kommenden Session die Geschicke der Narren in Koblenz lenken: Prinz Lars und Confluentia Kim „vom Musselweißer Hamm“ wurden am Dienstag im Rathaussaal der Stadt Koblenz von AKK-Präsident Andreas Münch präsentiert.

