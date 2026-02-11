Rosenmontag in Koblenz Närrische Fußballtricks für die Koblenzer Jecken 11.02.2026, 09:53 Uhr

i Vor allem bei jüngerem Publikum beliebt: Fußball-Freestyle-Influencer Jannik Freestyle kommt zum Rosenmontag nach Koblenz. Frank Bugge

Von TikTok auf die närrische Bühne: Janik Freestyle nimmt am Rosenmontagsumzug in Koblenz mit einer jungen Fan-Gruppe teil. Dafür bringt er seine besten Freestyle-Tricks mit.

Am kommenden Rosenmontag versetzen nicht nur die üblichen Wagen und Jecken-Gruppen die Besucher in Karnevalslaune, sondern auch ein besonderer Gast. Der Fußball–Freestyle-Influencer Jannik Freestyle nimmt mit einer Fan-Gruppe am Rosenmontagsumzug teil und führt seine besten Tricks für das närrische Publikum auf.







Artikel teilen

Artikel teilen