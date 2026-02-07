Karnevalssitzung in Rhens „Närrische Elf“ präsentiert Festival der guten Laune 07.02.2026, 07:00 Uhr

i Paul Ott stieg ein letztes Mal in seinem Amt als Sitzungspräsident in die Bütt. Martin Groß

Generationenwechsel bei der Rhenser Karnevalsgesellschaft „Närrische Elf“: Der langjährige Sitzungspräsident Paul Ott gab den Staffelstab weiter – und stieg auch selbst in die Bütt.

Die Sitzung der Rhenser Karnevalsgesellschaft (KG) „Närrische Elf“ stand ganz im Zeichen eines Generationenwechsels – und zeigte zugleich eindrucksvoll, wie lebendig und vielseitig das närrische Programm am Rhein ist. Zum Einzug eröffnete der langjährige Sitzungspräsident Paul Ott den Abend ein letztes Mal in dieser Funktion.







