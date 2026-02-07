Karnevalssitzung in Rhens
„Närrische Elf“ präsentiert Festival der guten Laune
Paul Ott stieg ein letztes Mal in seinem Amt als Sitzungspräsident in die Bütt.
Martin Groß

Generationenwechsel bei der Rhenser Karnevalsgesellschaft „Närrische Elf“: Der langjährige Sitzungspräsident Paul Ott gab den Staffelstab weiter – und stieg auch selbst in die Bütt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Sitzung der Rhenser Karnevalsgesellschaft (KG) „Närrische Elf“ stand ganz im Zeichen eines Generationenwechsels – und zeigte zugleich eindrucksvoll, wie lebendig und vielseitig das närrische Programm am Rhein ist. Zum Einzug eröffnete der langjährige Sitzungspräsident Paul Ott den Abend ein letztes Mal in dieser Funktion.

