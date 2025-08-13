Es geht Schlag auf Schlag: Der nächste Neuzugang für den Gewerbepark Mülheim-Kärlich wurde unserer Zeitung bestätigt. Die aus den USA stammende Café-Kette Starbucks wird eine Filiale eröffnen.

So einiges ist los im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Nachdem kürzlich eine neue Filiale des aus Irland stammenden Textil-Discounters Primark für 2026 bestätigt wurde, gibt es jetzt auch Neuigkeiten von einem US-amerikanischen Unternehmen: Die Café-Kette Starbucks wird eine Filiale im Gewerbepark eröffnen.

Das bestätigte eine Sprecherin von Starbucks Deutschland auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir können Ihnen bestätigen, dass wir das Opening im Gewerbepark Mülheim-Kärlich für 2026 planen“, heißt es konkret vom Unternemhem. Konkretere Information, etwa zum genaueren Standort der Filiale, können derzeit noch nicht geteilt werden.

Aktuell gibt es 180 Starbucks-Filialen in Deutschland, so das Unternehmen auf Nachfrage. „Wir wählen unsere Standorte sorgfältig anhand einer Kombination aus Daten und Erkenntnissen über die Community aus. Wir suchen nach belebten Standorten mit hohem Fußgängeraufkommen, einer einladenden Nachbarschaftsatmosphäre und (potentiellen) Gästen, die Wert auf hochwertige Kaffeeerlebnisse legen“, so Starbucks zu ihrer generellen Auswahl neuer Standorte. „Unser Ziel ist es, dort zu sein, wo unsere Kunden leben, arbeiten und Kontakte knüpfen.“ Auch für den Gewerbepark habe man anhand dieser Kriterien entschieden und ausgewählt.