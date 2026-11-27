Der Nachtwächter und seine Marketenderin führen am späten Abend durch die dunklen Gassen von Kobern-Gondorf. Es gibt viel zu erzählen – Lustiges, Schönes, aber auch Gruseliges.
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Es ist dunkel in Kobern-Gondorf – und spät. Im Licht der Laternen und der Weihnachtsbeleuchtung, die den Tatzelwurmbrunnen und auch manche Häuser ziert, tauchen zwei Silhouetten auf. Ein schwarzer Umhang umhüllt den Körper der einen Figur, auf dem Kopf ein Federhut, in der einen Hand ist ein langer Stab, in der anderen eine Laterne.