Junger Mann schwer verletzt Nachts in der Altstadt: Wie gefährlich ist Koblenz? 09.10.2025, 10:54 Uhr

i In der Koblenzer Altstadt wurde am Wochenende ein junger Mann niedergeschlagen, seine Nase ist mehrfach gebrochen, zwei Zähne sind ausgeschlagen. Die Familie sucht über Soziale Medien Zeugen. Alexej Zepik

Eine junge Frau sucht über Soziale Medien Zeugen, die einen Angriff auf ihren Bruder in Koblenz mitbekommen haben und etwas zum Täter wissen. „Unglaublich, was für Zustände in der Stadt“, meint ein Mann, viele pflichten ihm bei. Was sagt die Polizei?

Ihr Bruder war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Koblenzer Altstadt allein unterwegs, auf dem Weg nach Hause, beschreibt eine Koblenzerin in verschiedenen Facebook-Gruppen. Und dann wurde er quasi aus heiterem Himmel von Fausthieben niedergestreckt, seine Nase ist mehrfach gebrochen, zwei Schneidezähne fehlen.







Artikel teilen

Artikel teilen