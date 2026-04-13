Inventar des Koblenzer Clubs Nachtarena-Auktion: Spülmaschinen und Alkohol begehrt Matthias Kolk 13.04.2026, 17:00 Uhr

i 142 Spirituosen der ehemaligen Koblenzer Nachtarena werden ebenfalls versteigert, egal ob halbleer oder halbvoll. Matthias Kolk

Barhocker, Kühlschränke, Shrek und Fiona: Sie alle haben neue Besitzer gefunden. Die erste Online-Auktion des Nachtarena-Inventars ist vorbei. Um manche Dinge aus der ehemaligen Großraumdisco in Koblenz gab es ein richtiges Wettbieten.

Nichts geht mehr. Die erste Auktion des Nachtarena-Inventars, der ehemaligen Großraumdisco in Koblenz, ist vorbei. Bei manchen Posten lieferten sich Bieter ein Wettbieten bis zur letzten Minute. Andere freuen sich über wahre Schnäppchen, die auf den ersten Blick gar nicht wie solche aussehen.







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