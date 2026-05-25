14 Gotteshäuser in Koblenz Nacht der offenen Kirchen wird zum bunten Kaleidoskop Alexander Thieme-Garmann 25.05.2026, 15:00 Uhr

i Zum Taizé-Gebet sind die Besucher in die Lützeler Maria-Hilf-Kapelle gekommen. Alexander Thieme-Garmann

Am Freitagabend mischen sich in der Koblenzer Altstadt Feierlustige mit Kirchgängern, und auch in anderen Stadtteilen öffnen sich Gotteshäuser. Schon mehr als 20 Jahre gibt es die „Nacht der offenen Kirchen“ – und viele freuen sich über die Vielfalt.

Bereits zum 21. Mal lud die Nacht der offenen Kirchen zu einem Rundgang an Orte des Glaubens ein. Wer jedoch mit dem Gedanken spielte, alle 14 teilnehmenden Kirchen aufzusuchen, wäre allein zu Fuß wohl überfordert gewesen. Selbst mit dem kostenlosen Taxi hätte ein solcher Rekordversuch höchstens um seiner selbst willen gelingen können.







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