Nachgehört: Wer folgt auf den Koblenzer Listmann-Laden?

Pinsel, Papier, Schnüre und Stifte: Das Kreativbedarfsgeschäft Listmann in der Koblenzer Löhrstraße schließt zum Jahreswechsel. Was darüber bekannt ist, wie es hier dann weitergeht.
Lesezeit 1 Minute
Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsmeile von Koblenz. Wenn hier Läden schließen, entsteht schnell die Frage: Wie geht es an dem Ort danach weiter? Aktuell herrscht im Kreativ- und Bastelbedarfsfachgeschäft Listmann, Löhrstraße 1, der Ausverkauf. Der Laden schließt zum Ende des Jahres, letzter Verkaufstag ist Mittwoch, 31.