Löhrstraße im Wandel
Nachgehört: Wer folgt auf den Koblenzer Listmann-Laden?
In der Koblenzer Löhrstraße werden die Ladenflächen von Listmann frei. Der Countdownstand auf dem Schild ist schon ein paar Tage her.
Alexej Zepik

Pinsel, Papier, Schnüre und Stifte: Das Kreativbedarfsgeschäft Listmann in der Koblenzer Löhrstraße schließt zum Jahreswechsel. Was darüber bekannt ist, wie es hier dann weitergeht. 

Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsmeile von Koblenz. Wenn hier Läden schließen, entsteht schnell die Frage: Wie geht es an dem Ort danach weiter? Aktuell herrscht im Kreativ- und Bastelbedarfsfachgeschäft Listmann, Löhrstraße 1, der Ausverkauf. Der Laden schließt zum Ende des Jahres, letzter Verkaufstag ist Mittwoch, 31.

