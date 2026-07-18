Die Zukunft eines Unternehmens steht und fällt mit der Frage danach, wer die Geschäfte weiterführen wird, wenn Chefs mal abtreten. Warum die Nachfolge viele Unternehmen beschäftigt und herausfordert, erklären Expertinnen der IHK Koblenz.
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Das große Interesse an Veranstaltungen zum Thema Nachfolge zeigt, wo sich Problemlagen bei Unternehmen konzentrieren. Nach einer aktuellen Nachfolgestudie der Starterzentren Rheinland-Pfalz stehen allein in unserem Bundesland rund 9000 Unternehmen vor einer Übergabe.