Schlosspark bleibt gesperrt Nach schwerem Unwetter: Bendorf hatte Glück im Unglück Eva Hornauer

Matthias Kolk 21.08.2026, 15:00 Uhr

i Die Feuerwehr Bendorf im Einsatz: Der Sturm am Mittwochabend hat massive Schäden in der Stadt am Rhein angerichtet. Volker Kochanek/Feuerwehr Bendorf

Die Schäden, vor allem an Bäumen und durch sie, sind in Bendorf nach dem Unwetter vom Mittwochabend massiv. Trotzdem weiß man auch in der Stadtverwaltung: Man ist nur knapp noch heftigeren Folgen entgangen.

Selten hat ein Unwetter in den vergangenen Jahren derart großen Schaden in Bendorf angerichtet, wie das am Mittwochabend. Dabei hatte man sogar noch Glück, dass es nicht noch schlimmer kam. Die Stadt ordnet das Unwetter auf Anfrage ein – und gibt einen Ausblick, wie es mit den gesperrten Bereichen weitergeht.







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