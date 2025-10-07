Die Koblenzer OB-Wahl hatte CDU-Kandidat Ernst Knopp deutlich gegen Amtsinhaber David Langner (SPD, trat parteilos an) verloren. Jetzt zieht der 56-Jährige die Konsequenzen und scheidet aus dem Stadtrat aus. Einen Nachfolger gibt es schon.
Lesezeit 1 Minute
Alle Überredungs- und Überzeugungsversuche seiner CDU-Fraktion haben am Ende nicht gefruchtet: Ernst Knopp verlässt zum Jahresende den Koblenzer Stadtrat. Das teilte die CDU in einer Pressemeldung mit. Der 56-Jährige zieht damit die Konsequenz aus seiner deutlichen Niederlage bei der Koblenzer Oberbürgermeisterwahl.