Unfall im Industriegebiet
Nach Kollision mit Lkw in Koblenz: Radfahrerin stirbt 
Im Koblenzer Industriegebiet in Kesselheim ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin gestorben.
Im Koblenzer Industriegebiet in Kesselheim ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin gestorben.
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Im Koblenzer Industriegebiet am Rhein ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Sie war mit einem Lkw kollidiert, wie die Polizei mitteilte. 

Der folgenschwere Unfall passierte in Höhe eines Kreisels im Koblenzer Industriegebiet in Kesselheim: Nach einer Kollision mit einem Lkw ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin gestorben. Dies teilte die Polizei mit.Der Unfall passierte demnach in Höhe des Kreisverkehrs Carl-Spaeter-Straße/Hans-Böckler-Straße/Hintermark.
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