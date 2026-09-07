Emotionale Reise nach Koblenz Nach Kilometer 432 überwältigen David Koca die Gefühle Matthias Kolk 07.09.2026, 12:20 Uhr

i Als seine Mutter David Koca beim Zieleinlauf überrascht, wird er von seinen Emotionen überwältigt. Zuvor ist er 432 Kilometer in zwölf Tagen von Amsterdam nach Koblenz gelaufen. Alexej Zepik

Er hat es geschafft: David Koca ist in zwölf Tagen von Amsterdam nach Koblenz gelaufen. Mit seiner Mission hat er viele Menschen bewegt – körperlich und emotional. Im Gespräch erzählt Koca, wie sich das alles am Tag nach dem Zieleinlauf anfühlt.

Als wir David Koca am Telefon erreichen, sitzt er gerade im Brüderkrankenhaus in Koblenz. Ein paar ärztliche Untersuchungen stehen gleich an, sagt er. Die vergangenen zwölf Tage haben ihre Spuren hinterlassen. „Aber die Schmerzen waren im Vorhinein einkalkuliert.







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