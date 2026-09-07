Er hat es geschafft: David Koca ist in zwölf Tagen von Amsterdam nach Koblenz gelaufen. Mit seiner Mission hat er viele Menschen bewegt – körperlich und emotional. Im Gespräch erzählt Koca, wie sich das alles am Tag nach dem Zieleinlauf anfühlt.
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Als wir David Koca am Telefon erreichen, sitzt er gerade im Brüderkrankenhaus in Koblenz. Ein paar ärztliche Untersuchungen stehen gleich an, sagt er. Die vergangenen zwölf Tage haben ihre Spuren hinterlassen. „Aber die Schmerzen waren im Vorhinein einkalkuliert.