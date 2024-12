2024 an Rhein und Mosel Nach Insolvenz: Real-Markt in Mülheim-Kärlich schließt 27.12.2024, 10:00 Uhr

i Die Real-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich schließt nun endgültig. Wer der Nachfolger des Supermarktkonzerns werden wird, ist bisher nicht bekannt. Sascha Ditscher

Nachdem Real bereits 2023 Insolvenz angemeldet hat, schloss Ende März 2024 auch die Filiale des Supermarkt-Konzerns in Mülheim-Kärlich. Die Schließung betraf nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Untermieter des Markts.

Seit Ende März steht die rote Drehtür im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum in Mülheim-Kärlich still. Denn: Real hatte bereits 2023 Insolvenz angemeldet, und die Filiale des Supermarktes in Mülheim-Kärlich, zu der eben besagte Drehtür gehörte, musste auch dichtmachen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen