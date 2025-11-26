VR-Bank bezieht Gebäude Nach Ibis-Aus: Was plant Accor-Gruppe für Koblenz? 26.11.2025, 10:40 Uhr

i Das Ibis-Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs schließt Ende des Jahres. Alexej Zepik

Das Ibis-Hotel nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs schließt Ende des Jahres. Die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel will in dem Gebäude ihre neue Zentrale einrichten. Doch geht es für die Accor-Gruppe, zu der Ibis gehört, in Koblenz weiter?

Die Nachricht dürfte auch für die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel überraschend gewesen sein. Das Institut ist seit 2020 Eigentümer des markanten Gebäudes in der Rizzastraße 42 nahe des Koblenzer Hauptbahnhofs. Hier befindet sich seit rund 30 Jahren das Ibis-Hotel.







Artikel teilen

Artikel teilen