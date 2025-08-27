Nach gut fünf Monaten im Evangelischen Stift ist Detlev Pilger wieder zu Hause. Der schwer erkrankte Koblenzer SPD-Kreischef hat 20 Kilogramm abgenommen, ist aber auf dem Weg der Besserung – und setzt sich weiter für die Einstandortlösung ein.

Widriger Zustand, teils defekt, überaltert: Man könnte meinen, der Koblenzer SPD-Chef Detlev Pilger beschreibt hier seinen eigenen Gesundheitszustand nach seiner schweren Tumorerkrankung Anfang des Jahres. Mehr als fünf Monate hat er nach einer riskanten Notoperation im Krankenhaus Evangelisches Stift verbracht. Dabei ist dem 70-Jährigen immer wieder klar geworden: Die Klinik ist in einem so widrigen Zustand, teils defekt und überaltert, dass die geplante Einstandortlösung dringend zeitnah umgesetzt werden muss: also die Zusammenlegung von Kemperhof und Stift in einem Neubau am Kemperhof-Standort. Das sei man vor allem auch den „hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ schuldig, sagt Pilger im Telefongespräch mit unserer Zeitung.

Mehr als fünf Monate in engen Krankenzimmern können sehr lang sein. Gerade für jemanden, der die langen (Sitzungs)Wochen eines Bundestagsabgeordneten kannte und überdies Ehrenamtstermin an Ehrenamtstermin reihte. Langeweile kannte Pilger bislang nicht. Im Gegenteil, sodass er schnell nach seinem körperlichen Einbruch feststellte: „So kann es nicht weitergehen, ich habe mir zu viel zugemutet und muss deutlich kürzertreten.“

Die fünf Monate auf Stationen von Stift und Kemperhof, die zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein GKM) gehören, sind Pilger im Nachgang gar nicht mal so ewig vorgekommen, wie er sagt. Die Tage dort waren auch eng getaktet, allerdings weniger erfreulich als in seinem Berufspolitikerleben: Blutabnahme, waschen, Mittagessen, schlafen, Physiotherapie, Fernsehen schauen, Zeitung lesen, kommunalpolitische Telefongespräche als Kreischef führen. Der Gülser sagt: „Ich hatte mehrere tiefe Wunden im Bauch, die zum Glück gut verheilt sind. Die Zeit ist gut rumgegangen, dabei bin ich sehr ungeduldig.“

Diese Ungeduld muss er besonders jetzt zügeln. Sein Körper ist noch sehr geschwächt und braucht Ruhe und Erholung. 20 Kilogramm hat er in den vergangenen Monaten abgenommen, vor allem Muskelmasse; jetzt wiegt er nur noch 69 Kilo. Früher hat er viel Fußball gespielt, auch beim FC Bundestag, in den vergangenen Jahren ist er zweimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen.

Bei der Notoperation betrug seine Überlebenschance 20 Prozent, wie der langjährige Bundestagsabgeordnete sagt: „Bei der Tragweite meiner Erkrankung geht es mir gut. Ich muss meinen Körper langsam wieder aufbauen. Jeder sagt, es sei gut, wie weit ich schon bin.“ In den vergangenen Monaten hat er sehr viel Zuspruch und Unterstützung aus breiten Teilen der Bevölkerung erfahren und ist dafür sehr dankbar. In der gefühlt ewig langen Zeit auf der Onkologiestation hat er „weit schlimmere Fälle gesehen“.

An Rosenmontag hatte sein Körper plötzlich schlappgemacht – auf dem Motivwagen der Narrenzunft Gelb-Rot, auf dem er an diesem Tag immer stand. Er kam gleich ins Stift, obwohl er nicht wollte. Es folgten eine Not-OP, die Erkenntnis, dass er einen Tumor hat, Chemotherapie und ein monatelanger Klinikaufenthalt. Erst Anfang August durfte er endlich heim. Derzeit bekommt er noch eine ambulante Immuntherapie im Ärztezentrum am Hauptbahnhof und in Bonn ein kleinteiliges Screening, um zu schauen, ob noch Krebszellen vorhanden sind. Treppen kommt er wieder meist allein hoch, sonst ist er hin und wieder auf einen Rollator angewiesen.

Einige Konsequenzen hat er bereits gezogen und ist aus verschiedenen Ehrenämtern zurückgetreten: etwa bei der TuS Koblenz, der JVA oder der Gertrud-Bienko-Stiftung. Er kündigt auch an: „Nach der Landtagswahl im März werde ich mein Amt als SPD-Kreisvorsitzender abgeben.“ Pilger sagt: „Ich habe gemeint, Gesundheit ist etwas Selbstverständliches und habe dann erst gemerkt, wie wichtig Familie ist.“ Er ist gerne mit seinem zweijährigen Enkelkind zusammen und will mit seiner Frau noch reisen.

Diese Pläne dürften in ihm in den Krankenzimmern noch etwas stärker gereift sein in den vergangenen Wochen und Monaten. Und er erlebte täglich, wie nötig ein Krankenhausneubau – die Einstandortlösung als Fusion von Stift und Kemperhof – ist. Pilger sagt: „Die Gebäude sind total überaltert und versprühen den Charme der 60er-Jahre.“ Die Zimmer seien mal gestrichen worden, aber „sonst ist nicht viel passiert. Für Patienten gibt es keinerlei Komfort.“ So gebe es im Stift keinen Garten, sodass man auch mal rausgehen könne.

Und es gibt im Stift auch keine Einzelzimmer, WC und Duschen nur auf dem Flur. Für schwerkranke Menschen können diese paar Meter zu einer enorm beschwerlichen und schambehafteten Kraftanstrengung werden. Im Stift hat er zudem mehrfach defekte Aufzüge erlebt: „Wenn man an sein Bett gebunden ist, hat man keine Chance, zu einer Behandlung zu kommen.“ In den Handwaschbecken auf den Zimmern gebe es teils kein warmes Wasser.

Umso größeren Respekt hat Pilger vor den Pflegerinnen und dem Ärzteteam: „Alle arbeiten trotz dieser widrigen Bedingungen hervorragend.“ Immer wieder habe man ihn sehr humorvoll gezwungen aufzustehen. Aber: „Im pflegerischen Bereich arbeiten hochqualifizierte Leute, die teils ins Alter gekommen sind und denen Dinge teils schwerer fallen.“

Pilger kritisiert auch, dass es keine Überstundenregelung gebe: „Pflegerinnen und Ärzte sammeln die Stunden an, teils bis zu 300, weil Personalmangel herrscht, sie nie pünktlich heim können, die Dokumentation so überhandgenommen hat und sie die Stunden nicht einlösen können.“ Er fordert: „Das darf nicht sein und muss anders geregelt werden. Sie gehen immer an ihre Leistungsgrenze.“ Sie hätten jedenfalls ganz wenig Zeit, um mit den Patienten auch mal über andere Dinge zu sprechen. Teilweise sei ein Pfleger den ganzen Nachmittag für eine Station eingeteilt gewesen.

Pilger fordert: Die Einstandortlösung muss zeitnah umgesetzt werden

Beeindruckt hat ihn auch deshalb, wie sehr und wie motiviert die Angestellten in den beiden Krankenhäusern des Klinikverbunds Mittelrhein ihren Beruf und die Nähe zu den Patienten schätzen, sodass sie sagen würden: „Die ganzen Widrigkeiten nehme ich deshalb in Kauf.“

Pilger fordert deshalb: „Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt endlich zur Einstandortlösung mit neuem Haus und neuen medizinischen Geräten kommen. Wir können uns nicht noch weiter vertrösten lassen.“ Mit diesem „ewigen Prozedere“ müsse jetzt Schluss sein. Insgesamt sieht er das Thema auf einem guten Weg. Der müsse nur auch zu Ende gegangen werden.

Detlev Pilger: Vom Möbelpacker zum Bundestagsabgeordneten

Detlev Pilger (70 Jahre) ist in Koblenz geboren und in der Clemensstraße in einfachen Verhältnissen aufgewachsen; seit vielen Jahren lebt er in Güls. Nach einem mäßigen Hauptschulabschluss schlug er sich mit „Hiwi-Jobs“ durch, auch als Möbelpacker. Danach schloss er eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann ab, machte auf dem zweiten Bildungsweg Abi und studierte in Mainz Religionspädagogik. Zwei Jahrzehnte arbeitete er in Schulen in Lützel und als Berufsschullehrer an der Julius-Wegeler-Schule. 2009 wurde er für die SPD in den Stadtrat gewählt und schaffte 2013 den Einzug in den Bundestag über seinen Listenplatz, genau wie 2017. In der zweiten Legislaturperiode war er sportpolitischer Sprecher. Für den FC Bundestag stand der frühere Verbandsligaspieler (Engers und Rot-Weiß Koblenz) auf dem Fußballplatz. In Koblenz führt er seit 2014 den SPD-Stadtverband an und ist in den Bereichen Schule, Kirche, Soziales, Sport und Karneval sehr engagiert. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. jl