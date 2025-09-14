Nach fünf Jahren Pause war es endlich wieder so weit: Das Rhenser Stadtfest lockte mit Livemusik, Hüpfburg und bester Stimmung ans historische Rathaus. Und selbst die Steuererklärung war nur noch Gelächter wert.

Schon von Weitem hört man die Livemusik. Die Partyband The Giants hat sich auf das rockige Repertoire aus den 1960er-Jahren spezialisiert. So sind auch die Beatles und die Stones auf der Bühne auf dem Marktplatz in Rhens mit einigen ihrer großen Hits vertreten. Zwischen „Eight Days a Week“ und „Jumping Jack Flash“ haben die Eifelrocker auch immer wieder Zeit, eigene Kompositionen zu präsentieren. Dann geht es mit „My Generation“ von The Who wieder zurück in die Sixties.

i The Giants spielten sowohl Hits aus den 1960-er Jahren als auch eigene Stücke. Alexander Thieme-Garmann

Rund ums historische Rathaus herrscht am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Auch viele Kinder sind noch auf den Beinen. Schließlich hat man nicht jeden Tag die Gelegenheit, sich in einer Hüpfburg auszutoben. Währenddessen haben es sich die Eltern mit anderen Erwachsenen unter dem Festzelt gemütlich gemacht. Immerhin ist es recht windig, und auch Regen liegt in der Luft, der im Laufe des Abends stärker wird.

i Die Hüpfburg hatte an diesem Abend verlängerte Öffnungszeiten. Alexander Thieme-Garmann

Wer ganz ins Innere flüchten will, ist im Pub Streichholz an der richtigen Adresse. Dort hat es sich ein sechsköpfiges Männerensemble gemütlich gemacht. Die Biker stammen aus dem Sauerland und sind mehr oder weniger zufällig in das Stadtfest geraten. Immerhin scheint es dem Sextett zu gefallen, was ein Blick auf die Striche auf ihren Bierdeckeln verrät. „Trotzdem passt immer noch die Steuererklärung drauf“, scherzt einer von ihnen, wobei er auf die mittlerweile über 20 Jahre alte Aussage des damaligen CDU-Finanzexperten und heutigen Bundeskanzlers Friedrich Merz anspielt, der bekanntermaßen Sauerländer ist.

i Die sechs Biker aus dem Sauerland fühlten sich im Pub Streichholz sichtlich wohl. Alexander Thieme-Garmann

Zurück im Freien ist erneut ein Sextett anzutreffen. Diesmal handelt es sich um Rhenserinnen, deren Getränkewahl weitaus variabler ausfällt. Schließlich gesellen sich bei ihnen zum Bier noch Wein und Aperol Spritz. Derweil bleibt Rhenser Mineralwasser heute eher eine Seltenheit. Wenn die Frauen nicht gerade auf dem Stadtfest feiern, sind sie an Karneval als Fußgruppe mit dem Namen Die Scholastikas unterwegs. Vielen Besuchern des Stadtfests steht die Freude nach fünf Jahren Pause ins Gesicht geschrieben. So konnte man den von The Giants vorgetragenen Hit der Herman's Hermits durchaus wörtlich nehmen, der da heißt "No Milk Today".

i Auf dem Rhenser Stadtfest allgegenwärtig - das historische Rathaus. Alexander Thieme-Garmann

Für diejenigen, welche das historische Rathaus am späten Abend noch nicht doppelt sahen, ging das Programm am Sonntag mit einem Wortgottesdienst weiter. Anschließend übernahm die Weißwurst das Kommando und löste damit die Bratwurst des Vortags ab. Ob der traditionelle Verzehr vor dem Zwölf-Uhr-Geläut erfolgt ist, entzieht sich der Kenntnis des Verfassers. Mit einer großen Tombola neigte sich das Stadtfest dann allmählich dem Ende zu. Es bleibt zu hoffen, dass nicht wieder fünf Jahre ins Land ziehen, bis der Marktplatz erneut Schauplatz des Stadtfests wird.