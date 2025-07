Nach dem Brand im Hochbunker an der Nagelsgasse geht es nun um die Frage: Was hat das Feuer ausgelöst? Die Kriminalpolizei ist am Zug.

Nach dem Brand im Hochbunker an der Nagelsgasse ermittelt die Kriminaldirektion Koblenz. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums mit. Dabei gehe es insbesondere um die Frage, was das Feuer am frühen Sonntagmorgen ausgelöst hat. Konkrete Ergebnisse gibt es demnach noch nicht, die Ermittlungen dauern noch an.

Der Brand in dem Gebäude war am Sonntag gegen 4.15 Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten dauerten gut fünf Stunden. Im Einsatz waren rund 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Hochbunker, der an den Garten Herlet grenzt, ist stadtbekannt. Gastronom Kenan Tayhus möchte dort ein Hotel bauen, das Gebäude soll deshalb abgerissen werden.