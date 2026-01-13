Stau mitten in Koblenz Nach B-9-Unfall: Auto muss abgeschleppt werden Peter Meuer 13.01.2026, 11:25 Uhr

i Auf der Bundesstraße 9 in Koblenz kam es am Montagmorgen zu einem Unfall, ein Auto kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Peter Meuer

Ein Unfall hatte am Montag für Staus und Verkehrsbehinderungen im Koblenzer Süden und der Stadtmitte geführt. Im Nachgang musste ein Auto von einer Verkehrsinsel entfernt werden.

Nach dem Unfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße 9 im Bereich der Cusanusstraße musste das betroffene Fahrzeug abgeschleppt werden. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Der 65 Jahre alte Fahrer sei während des Unfalls nicht verletzt worden, er „musste aber vorsorglich aufgrund des medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus verbracht werden“.







