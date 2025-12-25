Nach 20 Jahren: Die Chefin geht, das Geschäft bleibt

20 Jahre lang hat Birgit Wüst ihren Blumenladen in Koblenzer Altstadt geführt. Zum Jahresende hört die 61-Jährige auf. Wie sie dafür gesorgt hat, dass ihr Laden weiterblühen kann und wie es beruflich für sie weitergeht, darüber redet sie im Podcast.

Wenn Birgit Wüst über die Floristik und ihr Geschäft in der Kornfortstraße redet, fällt sehr oft das Wort „Herzblut“. 2005, als die Kanzlerin Merkel und der Papst Benedikt XVI. hieß, hatte sich die gelernte Erzieherin aus Lützel einen Traum erfüllt und ihren eigenen Blumenladen in der Koblenzer Altstadt eröffnet. Das „Blömcher“ nennt die zweifache Mutter liebevoll ihr „drittes Baby“.

Im neuen Talk-Podcast „RZähl mal!“ spricht Birgit Wüst darüber, warum für sie als Floristin nach insgesamt 22 Jahren jetzt aber doch Schluss ist und wie ihr beruflicher Neustart aussieht. Auch wenn ihr der Abschied nicht leicht fällt, freut sie sich darüber, dass es mit dem „Blömcher“ mit ihrem Ausscheiden als Chefin nicht aus ist: Ihre bisherige Mitarbeiterin Maria Ott übernimmt nämlich zum Jahreswechsel. Das Besondere: Ott hatte im Geschäft erst als Minijobberin angefangen, später als Teilzeitkraft gearbeitet und zu Jahresbeginn den Entschluss gefasst, sich selbstständig zu machen.

„Diese Chance habe ich ergriffen und so ist meine Entscheidung, den Laden abzugeben, dann auch gewachsen – ganz im Positiven“, sagt Wüst. In Zukunft sie wieder als Kita-Erzieherin arbeiten und hat auch schon eine neue Stelle gefunden. „Ich bin für die Leute nicht nur Blumenfrau, sondern auch Ansprechpartnerin und Nachrichtenübermittlerin.“ Verständlich also, dass einigen treuen Kundinnen und Kunden der Abschied von ihr schwerfällt: „Es flossen tatsächlich Tränen. Das war sehr emotional. Aber auch für mich, denn mein Laden ist auch meine Begegnungsstätte, mein Sozialleben.“

i Birgit Wüst (rechts), Inhaberin des Koblenzer Blumenladens "Blömcher", mit "RZähl mal!"-Host Christian Mack im Podcast-Studio der Rhein-Zeitung. Hannah Klein. Rhein-Zeitung

Bei aller Sentimentalität freut sich Bürgit Wüst aber auch schon auf ihr „neues, altes Leben“ als Kita-Erzieherin. Ob es zum Abschied für sie einen Blumenstrauß gibt, wie sie es selber ohne klassische Floristikausbildung geschafft hat, „Blömcher“ zu einem Ausbildungsbetrieb zu machen, und wie sich die Koblenzer Altstadt in den letzten 20 Jahren verändert hat – darüber spricht Birgit Wüst in unserem Talk-Podcast „RZähl mal!“. Jetzt anhören!