Das ist Innovation made in Koblenz: Das MVZ Labor kündigt beim Richtfest für ein neues, hochmodernes Gebäude an, demnächst auch eine Drohne einzusetzen zu wollen: als Shuttle-Dienst zwischen Mayen und Koblenz.

Mit dem traditionellen Richtfest feierte das Medizinische Versorgungszentrum für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Koblenz-Mittelrhein, kurz MVZ Labor Koblenz, einen weiteren Meilenstein seiner Firmengeschichte: Der Rohbau des hochmodernen Labor- und Bürogebäudes mit einer Bruttogeschossfläche von 7600 Quadratmetern am neuen Standort in Metternich ist erfolgreich abgeschlossen.

Auch das Geheimnis einer kommenden wohl bundesweiten Premiere wurde bei dieser Gelegenheit gelüftet: Wenn alle Genehmigungen vorhanden sind, wird das MVZ Labor in einem Jahr mittels Drohne einen Shuttle-Dienst zwischen Metternich und dem Krankenhaus in Mayen realisieren.

i Demnächst soll die Drohne zwischen Metternich und dem Mayener Krankenhaus fliegen. Wolfgang Lucke

Die ersten Überlegungen für den Neubau habe es schon in den 90er-Jahren gegeben, berichtete Dr. Rüdiger Walscheid, Bauherrenvertreter und geschäftsführender Gesellschafter des MVZ Labor. Mit dem Kauf des Geländes sei man im Jahr 2016 in die konkrete Phase eingetreten. Im Frühjahr 2023 erfolgte der Spatenstich. Walscheid sagte sichtlich erfreut: „Seitdem geht es zügig voran.”

Heute gelte es, ein ganz besonderes Richtfest zu feiern, so Oberbürgermeister David Langner (SPD). Das MVZ sei als Analyselabor auf exorbitant hohem Niveau bekannt. Sein Service habe für die Bürger eine hohe Bedeutung. „Gefragt sind schnelle und klare Analysen, wenn es um die Gesundheit geht.” Mit der Idee des Drohnen-Shuttle stoße man in neue Dimensionen vor. Langner begrüßte diese unternehmerische Energie: „Bisschen Mut tut gut, Sie geben ein tolles Vorbild ab.”

i Mit der Drohne in neue Diemensionen vorstßen: Ideen gibt es bei den Beteiligten genug. Das gefällt auch Gesundheitsminister Clemens Hoch (rechts) und Oberbürgermeister David Langner (2. von links). Wolfgang Lucke

Das MVZ Labor stehe für 75 Jahre innovative und hochqualitative Labordiagnostik, bestätigte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Er sehe es als zukunftsweisend und auch im gesundheitspolitischen Zusammenhang als sinnvoll an, die acht Standorte des Unternehmens nach Fertigstellung in Koblenz zu bündeln.

„Hier hat man nicht nur einen Job, hier ist man Teil einer Familie.” Große Emotionen seien mit dem Projekt verbunden, sagte Gerrit Wißfeld, kaufmännischer Leiter des MVZ Labor.

i Bauleiter Johannes Viethen sorgte für den Richtspruch inklusive dreier Schnäpse, die aber in heutigen Zeiten aus Apfelsaft bestehen. Wolfgang Lucke

„Wir sind klasse in der Zeit”, rief Bernd Hartmann, Partner und Geschäftsführer der Vollack GmbH, die für Konzeption, Planung und Bau verantwortlich zeichnet. Hartmann: „Für das neue MVZ Labor Koblenz kombinieren wir unsere langjährige Erfahrung bei der Planung und dem Bau von hochkomplexen Laborgebäuden mit unserer Expertise für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sowie unserem Anspruch an eine kundenindividuelle Architektur.“

Das dreigeschossige Büro- und das daran angegliederte zweigeschossige Laborgebäude sind als massive Stahlbetonkonstruktion konzipiert. Auffällig ist nach Ansicht der Planer das markante Sheddach der Laborhalle, das dem Bau eine besondere Silhouette verleiht. Die Ausrichtung nach Norden sorge für konstante Lichtverhältnisse bei der Arbeit mit sensiblen Analysegeräten und mikrobiologischen Proben. Die weißen Fassadenbänder sollen das Zusammenfließen der beiden Flüsse Rhein und Mosel symbolisieren. Der Neubau werde als Effizienzhaus 40 realisiert und setze damit ein Zeichen für den Klimaschutz. Eine Fotovoltaikanlage mit einer Fläche von rund 2250 Quadratmetern und einer Gesamtleistung von 500 Kilowatt Peak (KWp), eine effiziente Luft-Wärmepumpe und die Wärmerückgewinnung über ein Kreislaufverbundsystem bilden das Herzstück der nachhaltigen Energieversorgung.

i Das MVZ Labor stehe für 75 Jahre innovative und hochqualitative Labordiagnostik, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch Wolfgang Lucke

Das Gebäude kann dann ohne fossile Heizenergie betrieben werden. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, wird eine unterbrechungsfreie Energieversorgung den Laborbetrieb aufrechterhalten.

Mit der Fertigstellung im Sommer 2026 wird das MVZ Labor Koblenz seine acht Standorte in der Koblenzer Innenstadt in einem Gebäude zusammenführen. In dem hochkomplexen Neubau für rund 400 Mitarbeitende werden modernste labormedizinische Analysetechniken, sämtliche Speziallaborbereiche, ein 24/7-Labor mit angegliederter Blutbank sowie innovative Arbeitswelten Platz finden. Eine Gerinnungspraxis sowie ein Schulungs- und Besprechungsraum werden das Angebot ergänzen.