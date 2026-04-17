Kult-Auto knallt in Mauer Mustang-Unfall in Koblenz-Horchheim: Was bekannt ist Peter Meuer 17.04.2026, 08:55 Uhr

i Ein Mustang (Symbolbild) Boris Roessler. picture alliance / Boris Roessler/dpa

Ein Mustang kollidierte am Samstag in Horchheim mit zwei Mauern, weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Folge: 80.000 Euro Schaden. Nun gibt es eine erste vorsichtige Einschätzung der Polizei dazu, was ein Grund für den Unfall gewesen sein könnte.

Nach dem schweren Unfall am Samstag in der Alten Heerstraße in Horchheim hat die Polizei auf Nachfrage eine Einschätzung zum Hergang geäußert – der Fahrer eines Mustangs könnte demnach zu schnell unterwegs gewesen sein. „Aufgrund des Schadensbildes besteht der Verdacht, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde überschritten wurde“, heißt es von einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz.







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