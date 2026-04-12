Koblenz: 80.000 Euro Schaden
Mustang knallt in eine Mauer – und dann in eine zweite
Ein blauer Ford Mustang aus den 60er Jahren (Symbolbild).
Ein blauer Ford Mustang aus den 60er Jahren (Symbolbild).
Tim Brakemeier. picture alliance / dpa

Ein Mustang knallt am Samstagabend in Koblenz-Horchheim in eine Mauer – eine Kettenreaktion folgt, die mehrere Fahrzeuge, die schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort standen, und eine weitere Mauer in Mitleidenschaft zieht. Der Schaden: hoch. 

Lesezeit 1 Minute
Drei beschädigte Fahrzeuge, zwei kaputte Mauern und Zehntausende Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in der Alten Heerstraße in Koblenz-Horchheim. Nach Polizeiangaben war ein 34 Jahre alter Mann in einem – stark motorisierten – Ford Mustang in der Alten Heerstraße unterwegs, kommend aus Richtung des Niederfelder Weges.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren