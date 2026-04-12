Ein Mustang knallt am Samstagabend in Koblenz-Horchheim in eine Mauer – eine Kettenreaktion folgt, die mehrere Fahrzeuge, die schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort standen, und eine weitere Mauer in Mitleidenschaft zieht. Der Schaden: hoch.
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Drei beschädigte Fahrzeuge, zwei kaputte Mauern und Zehntausende Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in der Alten Heerstraße in Koblenz-Horchheim. Nach Polizeiangaben war ein 34 Jahre alter Mann in einem – stark motorisierten – Ford Mustang in der Alten Heerstraße unterwegs, kommend aus Richtung des Niederfelder Weges.