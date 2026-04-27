Freie Wähler kämpfen für Fähre Muss das Schängelschiff in die Schrottpresse? Doris Schneider 27.04.2026, 17:00 Uhr

i Das Schiff Schängel fährt nicht mehr über den Rhein. Den Betrieb hat das Unternehmen eingestellt, aus wirtschaftlichen Gründen. Marc Gilles

Über den Rhein schippern wird das markante Schiff mit dem Namen Schängel wohl nicht mehr, die Fährverbindung zwischen den beiden Koblenzer Rheinufern hat die Firma Gilles eingestellt. Was wird nun aus dem Schiff? Oder gibt es noch eine Chance?

Die Fährverbindung nach Ehrenbreitstein ist gekappt, zumindest für die Jahre 2026 und 2027, sagt Marc Gilles vom gleichnamigen Schifffahrtsunternehmen. Aus wirtschaftlichen Gründen hat das Unternehmen den Fährbetrieb ab dieser Saison eingestellt, bastelt gleichzeitig aber an Ideen, die noch nicht spruchreif seien, so Marc Gilles.







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