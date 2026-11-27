Neue Riesenklinik in Koblenz Muss BWZK-Parkhaus weichen? Das sagt Bundeswehr Jan Lindner 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Das Parkhaus des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses soll einer neuen Riesen-Klinik weichen. Ingo Beller

Direkt am Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden. Doch dafür müsste das erst sieben Jahre alte BWZK-Parkhaus weichen. So schätzt die Bundeswehr die Lage ein.

Muss das recht neue Parkhaus des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses (BWZK) bald abgerissen werden? Weil an dessen Stelle die neue Riesenklinik des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) gebaut werden könnte? Diese Überlegung hatte der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) kürzlich gegenüber unserer Redaktion mitgeteilt.







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