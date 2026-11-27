Direkt am Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden. Doch dafür müsste das erst sieben Jahre alte BWZK-Parkhaus weichen. So schätzt die Bundeswehr die Lage ein.
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Muss das recht neue Parkhaus des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses (BWZK) bald abgerissen werden? Weil an dessen Stelle die neue Riesenklinik des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) gebaut werden könnte? Diese Überlegung hatte der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) kürzlich gegenüber unserer Redaktion mitgeteilt.