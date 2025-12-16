An Christuskirche in Koblenz Muss Bushaltestelle nach Hausabriss neu gebaut werden? Matthias Kolk 16.12.2025, 12:00 Uhr

i Da, wo sonst sich sonst die Haltestelle Christuskirche in Richtung Hauptbahnhof befindet, stehen derzeit große Container hinter einem Holzzaun. Matthias Kolk

Wegen eines Hausabrisses kann die Haltestelle Christuskirche vorerst nicht angefahren werden, zumindest nicht an ihrer angestammten Position. Dort wurde sie vor gar nicht allzu langer Zeit erst neu gebaut. Überlebt der Haltepunkt die Abrissarbeiten?

18 günstige Appartements für Menschen ohne viel Einkommen sind in einem Neubau direkt hinter der Christuskirche in der Hohenzollernstraße in der Koblenzer City geplant. Als Erstes steht aber der Abriss des alten Gebäudes bevor – mit Folgen für den Busverkehr.







Artikel teilen

Artikel teilen